Téhéran affirme que la résolution de l'AGNU sur les droits humains en Iran n'a pas d'effet juridique

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré jeudi que les pays à l’origine de la résolution, rédigée par le Canada, avaient des antécédents de violations flagrantes et systématiques des droits, en particulier à travers des interventions militaires et des ventes d’armes à des régimes dictatoriaux et autoritaires.

Ces remarques sont intervenues un jour après que l’Assemblée générale a adopté le projet de résolution II, intitulé «Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran», par 82 voix pour, 30 contre et 64 abstentions.

La résolution exprime une «grave préoccupation» au sujet de ce qu'elle appelle «La fréquence alarmante de l'utilisation de la peine de mort» en Iran et a exhorté le pays «à remédier aux mauvaises conditions des prisons; libérer les femmes défenseurs des droits humains emprisonnées pour avoir exercé leurs droits; mettre fin aux violations des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou autres; et garantir des élections présidentielles libres en 2021. »

Khatibzadeh a déclaré que les pays derrière la résolution avaient, sous l’influence du harcèlement américain, fermé les yeux sur le terrorisme économique américain contre la nation iranienne et se sont transformés en complices de Washington au lieu de condamner ses sanctions illégales et inhumaines.

Il a également conseillé au Canada et à d'autres grands partisans de la résolution anti-Iran de mettre un terme à leur «approche maladroite et immorale» envers les nations indépendantes.

«Ces mesures non constructives n'aident pas à promouvoir la situation des droits de l'homme dans le monde, mais perpétuent plutôt des stéréotypes négatifs et un étiquetage politique contre les pays indépendants», a déclaré Khatibzadeh.

«Nous condamnons la décision du gouvernement canadien et d'autres fondateurs de cette résolution, qui est un exemple clair d'abus des concepts et des valeurs transcendantes des droits de la personne destinés à faire avancer des motifs politiques à courte vue; [Nous pensons que de telles résolutions] n'ont aucun effet juridique.»

Le porte-parole a également souligné que la répétition de faux rapports de ces pays contre le peuple iranien ne ferait que discréditer davantage leurs allégations de défense des droits de l'homme.

Le mois dernier, le Canada a proposé une résolution anti-Iran similaire, qui a été approuvée par la troisième commission de l’AGNU avec 79 votes «oui».

