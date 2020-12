La coexistence irano-afghane présente un nouveau modèle d'immigration (responsable iranien)

Bagheri Kani a en outre noté que les deux nations jouissent d'une communauté religieuse, culturelle et civilisationnelle. Il a souligné que les similitudes sont si grandes qu'il faudrait utiliser une loupe pour trouver des différences dans les relations des États.

L'Iran tente de ne pas perdre le moindre droit des ressortissants afghans résidant en Iran. Dans ce contexte, toute opinion des immigrés est la bienvenue, a souligné Bagheri Kani.

Si les Occidentaux vendaient des tracteurs au peuple afghan au lieu d'envoyer des chars dans le pays, après 20 ans "nous aurions été témoins d'un État sûr et en développement économique", et les problèmes de sécurité et économiques de l'Afghanistan avaient été résolus, a-t-il souligné.

Il a ajouté que les intérêts illégitimes des Occidentaux en Afghanistan reposaient sur l'existence du terrorisme et de l'insécurité, ainsi que sur le retard économique.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**