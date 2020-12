L'Iran est attaché à la paix, à la stabilité et au développement en Afghanistan

Selon l'IRNA, Madjid Takht-e Ravantchi s’exprimant jeudi 17 décembre lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, consacrée aux évolutions afghanes, a ajouté : « L'Iran et l'Afghanistan partagent des affinités religieuses, culturelles, linguistiques et historiques, et la stabilité, le développement socio-culturel et la croissance économique des deux pays sont étroitement liés et se renforcent mutuellement. »

« Comme l'a déclaré le Président iranien, Hassan Rohani, nous considérons la stabilité de l'Afghanistan comme la nôtre », a-t-il déclaré.

Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a poursuivi : « Des décennies d'insécurité et d'instabilité en Afghanistan ne prendront fin que grâce à un processus de paix global et inclusif entre les Afghans, qui puisse réunir toutes les factions du pays y compris les Talibans autour d’une même table du dialogue, et cela avec le soutien des voisins et des partenaires régionaux et internationaux. »

Le diplomate iranien a ajouté que le processus de paix devrait préserver et renforcer les acquis du passé, en Afghanistan en particulier l’actuelle Constitution, le droit du peuple à l'autodétermination par le biais d'élections, les droits des femmes et des minorités ethniques et religieuses et engager toutes les parties afghane impliquées à lutter contre le terrorisme.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**