Pont historique de Dezfoul, la plus vieille construction du genre, toujours debout du monde

Le pont historique de Dezfoul, en tant que plus ancien pont stable au monde qui subsiste encore, est l'un des moyens de relier la ville de Gunishapour et la terre de Mésopotamie. Il est également connu sous le nom de «pont romain». Gundishapur (ou Gondishapur, Jondishapur, Jundishabur, etc.) est une ville ancienne de l'Iran, dans la province du Khuzestan, dont les ruines se trouvent près de la localité de Shahabad, à environ 14 km au sud-est de Dezfoul. La ville est fondée par Shapur Ier, deuxième roi de la dynastie des Sassanides. Ce pont a également été construit par l'ordre de Shapour le premier et après la victoire de l'Iran sur Valérien et en utilisant des captifs romains, d'où il est également connu sous le nom de « Pont Romain ».