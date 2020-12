Poomsae : l'équipe iranienne des sourds remporte le Tournoi virtuel libre du monde

Ce tournoi a eu lieu avec la participation de l'Iran, la Corée du Sud, la Grèce, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, la Thaïlande, le Mexique, l'Ukraine et l'Indonésie, et l'équipe nationale iranienne dans la section de Poomsae individuelle avec un total de 6 athlètes dans les catégories masculine et féminine et une équipe taekwondoïste conjointe ont rivalisé avec leurs adversaires.

Le poomsae est une forme de travail conventionnelle, représentant un combat codifié et dirigé contre un ou plusieurs adversaires.

A cela s’ajoute une certaine dimension philosophique puisque les déplacements à l’intérieur du poomsae suivent des lignes bien précises (celles des huit éléments du Palgwé dans les Taegeuk et celles d’idéogrammes chinois ou coréens dans les poomsae supérieurs).

À la fin de la compétition, l'équipe iranienne a remporté le premier titre en remportant quatre médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.

Les équipes sud-coréennes avec une d'or, une d'argent et une de bronze, et la Russie et la Grèce chacune avec une d'argent et une de bronze, ont respectivement remporté les deuxième et troisième titres conjoints.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**