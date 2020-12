Pompeo est de nouveau obsédé par l'Iran (Téhéran)

Dans un tweet vendredi, Pompeo a affirmé que les États-Unis avaient toujours recherché la paix avec le peuple iranien tandis que la République islamique opprimait sa nation et recherchait le conflit et la violence contre l’Occident au cours des 41 dernières années et a déclaré que c’était la vraie nature du pays.

Le diplomate américain sortant est à nouveau obsédé par l'Iran.

Réalité: les régimes américains ont longtemps comploté des coups d'État et mené des guerres contre les Iraniens et leurs voisins. D'innombrables ont été tués. Et les Américains les plus vulnérables ont été maltraités comme chair à canon.

Telle est la vraie nature de son régime, a écrit Khatibzadeh.

Lors de sa conférence à la Texas A&M University en avril 2019, Pompeo a partagé une anecdote personnelle comme "un peu de côté" comment il en est venu à défier son code d'honneur de West Point en déclarant qu '"un cadet ne mentira pas, ne trichera pas, ne volera pas ou ne tolérera pas ceux-ci qui font."

Il a admis: «J'étais le directeur de la CIA. Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. C'était comme si nous avions des cours de formation entiers ... cela vous rappelle la gloire de l'expérience américaine.

Khatibzadeh a expliqué que la réalité est que les régimes américains «ont longtemps comploté des coups d'État et mené des guerres contre les Iraniens et leurs voisins».

Le porte-parole iranien a souligné que les coups d'État et les guerres dirigés par les États-Unis ont conduit au meurtre «d'innombrables» personnes tandis que les Américains les plus vulnérables étaient «maltraités comme chair à canon».

