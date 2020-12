Journaliste américain: la solidarité Iran-Venezuela perturbe les sanctions américaines

New York (IRNA) - "La solidarité et les échanges économiques Iran-Venezuela avaient un impact considérable sur la capacité du Venezuela à résister aux sanctions des États-Unis, en particulier dans les secteurs pétrolier et gazier.", a déclaré le chroniqueur du centre "Global Research".

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, Rick Sterling, l'expert du centre canadien des recherches sur la mondialisation "Global Research" qui s'est récemment rendu au Venezuela, a ajouté: "La poursuite de l'assistance technique et du soutien d'ingénierie de l'Iran au gouvernement vénézuélien et l'envoi de carburant vers ce pays ont eu un impact significatif sur la réduction de la pression des sanctions américaines sur la vie des Vénézuéliens." En accusant l'administration Trump de piraterie des exportations de pétrole iranien vers le Venezuela, Rick Sterling a déclaré: "Il y a environ 6 mois, l'Iran a envoyé plusieurs pétroliers au Venezuela pour fournir de l'essence, ce qui a été d'une grande aide à ce pays. Le pétrole a été confisqué par le gouvernement américain et vendu aux enchères au Texas. Cet acte est manifestement du vol et complétement contraire au droit international." "Les autres pétroliers iraniens sont en route pour le Venezuela, et il semble que nous verrons à nouveau des tensions à ce sujet, mais il ne fait aucun doute que c'est un soutien important et précieux de l'Iran au peuple vénézuélien.", a précisé cet analyste américain.