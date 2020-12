Province de Fars: un essor de 350% dans les investissements étrangers

Dans une interview accordée à l'IRNA, Haleh Fouladfar a ajouté: "Depuis le début de cette année iranienne (depuis avril 2020), nous nous sommes témoignés d'un total de 4 plans d'investissements directs étrangers sous la forme de 20 projets d'une valeur de plus de 685 millions de dollars dans la province du Fars."

Cette responsable iranienne a poursuivi: "Au total, depuis le début des activités du gouvernement Rohani en 2013, nous avons eu plus de 2 065 millions de dollars d'investissements directs étrangers dans la province de Fars."

"La plupart de ces investissements réalisés par des investisseurs européens et asiatiques étaient dans le domaine des énergies renouvelables et de l'industrie. Les secteurs de l'agriculture, des services, de la construction et de la médecine avaient également une part considérable dans ces investissements étrangers.", a précisé Fouladfar.

"Quant au domaine de l'énergie renouvelable, en raison des conditions climatiques idéales et le rayonnement solaire convenable dans la province de Fars, les investisseurs étrangers veulent construire la plus grande centrale solaire du pays d'une capacité de 431 MW dans la préfecture de Bavanat. Nous avons également entamé des négociations avec un groupe d'investisseurs européens qui souhaitent coopérer dans le domaine des infrastructures, en particulier la construction de chemins de fer et d'autoroutes.", a annoncé la directrice générale du Bureau de la promotion des investissements du gouvernorat de la province de Fars.

