Un enfant iranien a remporté le prix de peinture de la FAO

La représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Iran a félicité Atrin Afshari Tavana, sur son compte Twitter, pour avoir remporté le concours de peinture de la FAO à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation et avoir remporté la première place dans la catégorie d'âge 5-8 ans. Artin Afshari Tavana avait également remporté le même titre en 2019.

Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) invite des enfants et adolescents du monde entier à des événements culturels et artistiques et à des concours internationaux sur l'importance de la sécurité alimentaire.

Chaque année, le 16 octobre (25 octobre), la FAO célèbre la Journée mondiale de l'alimentation, qui coïncide avec l'anniversaire de la fondation de cette organisation internationale, dans le monde entier.

La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée dans 150 pays, dont la République islamique d'Iran, avec la participation de tous les acteurs de la production alimentaire, et pour cette raison, cet événement est l'un des événements les plus importants et les plus connus du calendrier des Nations Unies.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench