Pourparlers de paix interafghans: Trump en a abusé à des fins électorales(Zarif)

Selon le rapport du mardi 22 décembre de l’IRNA mardi, Mohammad Javad Zarif, dans une interview accordée à Tolo News, a répondu aux questions d’un animateur sur la télévision afghane, sur les relations Irano-afghanes et sur certaines questions importantes d’intérêt commun.

S’agissant du rôle de l'Iran dans le processus de paix en Afghanistan, le ministre iranien des A.E. a déclaré : « L'Iran soutient le gouvernement et le peuple afghans. Pour l’Iran tous les groupes afghans devraient décider de leur sort et de l'avenir de ce pays et cette position reste fait partie de la politique de principe du gouvernement et de l’Ordre de la République islamique d’Iran envers l'Afghanistan. »

Interrogé sur le rôle du défunt martyr Soleimani dans l'établissement d'un système démocratique en Afghanistan lors de la conférence de Bonn Zarif a déclaré : « Le rôle joué par le martyr Soleimani dans la conférence de Bonn n’était pas moins que le mien. »

Insistant par ailleurs sur le fait que le retrait des troupes étrangères du sol afghan doit être responsable, le Chef de la diplomatie iranienne, a déclaré : « Nous croyons au retrait légal et calculé des troupes étrangères d'Afghanistan, mais cela doit être réalisé sur la base de la volonté du pays et du transfert responsable, aux forces afghanes, des responsabilités en matière de sécurité. Cela ne devrait pas se faire par le simple biais de négociations américaines avec les talibans. »

Concernant les relations de l'Iran avec les Taliban, Zarif a déclaré: « Sous règne des Taliban, l'Iran avait des relations avec le gouvernement légal et officiel de Burhanuddin Rabbani reconnu par les Nations Unies. Nous avons eu des relations avec ce gouvernement et nous étions et sommes très actifs en Afghanistan et préservant et poursuivant nos coopérations toujours avec le gouvernement légitime de ce pays. »

« L'Iran a joué un rôle actif au cours des 20 dernières années, lorsque le gouvernement légitime de l'Afghanistan a été formé sur la base de la démocratie et du respect des droits du peuple », a-t-il conclu.

