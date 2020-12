Le « petit incident » de l’Iran remporte cinq prix au Festival du film américain

Dans une interview accordée à l'IRNA mardi 22 décembre, Nader Sa’adati Fard a ajouté : « 45 œuvres sur 125 films qui sont entrés dans la section Compétition du festival ont été officiellement sélectionnés comme nominés pour le meilleur film par le jury ».

Il a poursuivi: « Un petit incident » dans la section « Films expérimentaux » du festival, a réussi a remporter cinq prix à savoir Meilleur film expérimental (Seyyed Reza Sabze Qaba), meilleur réalisateur (Seyyed Morteza Sabz-e Qaba), meilleur scénario (Seyyed Morteza Sabz-e Qaba), meilleur son (Hossein Ghourtchian) et meilleur acteur masculin (Madjid Ardalan).

« En plus de participer à la section Compétition de divers festivals de films nationaux et internationaux, le film "Un petit incident" a déjà remporté le premier prix du meilleur film au Festival international de Journées Job Film en Italie, le prix ​​du meilleur film au Festival international d'Avalonia aux États-Unis et prix du meilleur film étudiant au Festival international d'Ahmedabad en Inde.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**