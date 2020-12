Accord nucléaire : l'Iran rejette toute renégociation du PGAC

New York (IRNA) –Pour l’ambassadeur et le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Madjid Takht Ravantchi, la convocation d’une nouvelle réunion sur la résolution 2231 du Conseil de Sécurité de l’ONU (CSNU), est un autre signe de la défaite américaine. « Toute proposition d'amendement, de renégociation ou de prolongation est contraire à la résolution 2231 du CSNU qui endosse le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et est certainement inacceptable pour l'Iran », a insisté le diplomate.

Selon l'IRNA, Madjid Takht-e Ravantchi s’attarde sur la question lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 22 décembre, qui a eu lieu pour examiner le 10e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la résolution 2231 (qui endosse l’accord sur le nucléaire iranien de 2015). Le diplomate a déclaré qu'au cours des quatre dernières années qui marque le mandat de Donald Trump), les États-Unis avaient imposé plus de 1 500 sanctions à l'Iran, visant tous les secteurs de l'économie iranienne et détruisant presque tous les avantages escomptés économiques attendus de l’accord international nucléaire. Le diplomate a déclaré qu'au cours des quatre dernières années qui marque le mandat de Donald Trump), les États-Unis avaient imposé plus de 1 500 sanctions à l'Iran, visant tous les secteurs de l'économie iranienne et détruisant presque tous les avantages escomptés économiques attendus du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC, JCPOA selon l'acronyme anglais). « De telles sanctions, qui peuvent être même intensifiées jusqu'à la dernière minute de l'actuelle administration sortante américaine, sont en fait une guerre à part entière dans laquelle les moyens économiques ont remplacé les armes », a-t-il déploré. Les États-Unis prétendent que les articles humanitaires sont exemptés de sanctions, ce qui est complètement faux, insiste encore le représentant d’Iran à l’ONU. Faisant référence à l'assassinat barbare du défunt martyr Qassem Soleimani, il a déclaré que cet acte terroriste, qui a été commis sur ordre direct du président finissant américain, était une « violation flagrante du droit international ».