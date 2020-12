Coopération Iran-Chine: les agences de presse IRNA et Xinhua renforcent les liens

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA sur la coopération entre les deux pays, He Ping, nouveau président de l'agence de presse officielle chinoise Xinhua a ajouté: "Politiquement, la Chine et l'Iran ont des échanges étroits à tous les niveaux et se soutiennent mutuellement sur des questions d'intérêt mutuel. Sur le plan économique, les deux pays se complètent mutuellement."

"Au niveau international également, la Chine et l'Iran sont pleinement engagés dans le multilatéralisme, ils sont conjointement opposés à l'unilatéralisme et ils défendent l'établissement de la justice dans le monde.", a précisé He Ping.

Expliquant les relations culturelles entre les deux pays, le chef de l'Agence de presse étatique chinoise Xinhua a déclaré: "Culturellement, les échanges et la coopération entre la Chine et l'Iran dans des domaines tels que les think tanks, les universités, la jeunesse, le journalisme sont très diversifiés et grandissants."

Dans leurs messages de félicitations adressés à l'occasion de leur nomination au poste du président des Agences de presse nationales de l'Iran et de la Chine, Mohammad Reza Norouzpour et He Ping ont souligné la nécessité de renforcer la coopération médiatique et les efforts conjoints irano-chinois aux niveaux bilatéral, régional et international.

"Dans le contexte sensible de la lutte de la communauté internationale contre la maladie Covid-19, les États-Unis exercent toujours une" pression intense" sur Téhéran et ont intensifié les sanctions unilatérales anti-iraniennes qui non seulement entravent gravement les efforts de l’Iran et de la communauté internationale dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, mais elles violent clairement les principes de l’humanité.", a déclaré ce responsable chinois.

"Les médias chinois et iraniens ont créé des bases solides pour la coopération et la Chine et l'Iran possèdent des grandes potentialités et des perspectives prometteuses dans le domaine des échanges médiatiques.", a conclu le président de l'Agence de presse Xinhua.

