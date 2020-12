Mutation du Covid-19 : aucun cas avéré en Iran (ministre)

Dès que le Royaume-Uni a annoncé une nouvelle souche COVID-19 un à deux mois après son émergence, l'Iran a immédiatement interdit les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Actuellement, tous les passagers entrant en Iran en provenance d'Angleterre subissent des tests de diagnostic pour le nouveau COVID-19.

Les voyageurs européens sont également testés pour le coronavirus et doivent rester en quarantaine pendant deux semaines.

Tous les voyageurs qui sont entrés dans le pays depuis le Royaume-Uni au cours des deux ou trois dernières semaines, un par un, sont surveillés, a-t-il déclaré.

«Aucun cas du nouveau virus n'a jusqu'à présent été trouvé dans le pays, mais nous enquêtons toujours et annoncerons si un cas est identifié», a-t-il souligné.

Se référant au vaccin contre le coronavirus, il s'est déclaré prêt à importer le vaccin sans aucune barrière et il sera bientôt fourni.

Grâce aux efforts des Basij, des gens et des volontaires, ainsi qu'à un plan national portant le nom du martyr Qassem Soleimani, jusqu'à présent, la chaîne de transmission de la maladie a diminué de 50% et les zones rouges à haut risque sont devenues jaunes et oranges.

Le plan Martyr Soleimani est mis en œuvre en coopération avec le Ministère de la santé de Basij et la Société du Croissant-Rouge, par l’intermédiaire duquel les forces volontaires fournissent des informations, des tests, des diagnostics, l’orientation des suspects vers des centres de santé et offrent des services en se rendant à domicile.

Quelque 22530 équipes de surveillance ont été constituées dans le cadre du plan depuis le 15 décembre avec 103000 membres, dont plus de 270000 sont en contact pour identifier les patients COVID-19, a déclaré Jafar Sadeq-Tabrizi, chef du Centre de gestion du réseau du ministère. de la santé.

Quelque 6 730 équipes de soins à domicile ont été constituées dans le pays avec la participation de 18 000 forces, qui ont pris en charge 41 000 personnes à domicile, et des tests de résultats rapides ont été effectués sur 7 500 suspects, a-t-il expliqué.

Depuis le 15 décembre, avec la participation de 61 000 personnes, plus de 10 000 équipes de suivi ont été constituées. Environ 782 000 visites et suivis de divers lieux et centres ont été effectués pour avertir ceux qui ne respectent pas les protocoles sanitaires, a déclaré Sadeq-Tabrizi.

