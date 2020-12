Selon le jury, Mohamadi méritait le prix pour avoir plongé le spectateur dans un récit qui construit des scènes et des personnages d'une grande authenticité, développant un thème très sensible avec une mise en scène précise et détaillée, et pour guider magistralement le spectateur vers une fin puissante et mémorable.

La 24e édition du Festival s'est tenue du 15 au 19 décembre à Bucarest.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**