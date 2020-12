L'Iran se prépare pour les Jeux olympiques au milieu des défis du coronavirus

Le Japon et le Comité International Olympique (CIO) ont établi deux conditions: Si le coronavirus persiste l'année prochaine, les Jeux Olympiques se dérouleront avec des restrictions et conformément à des protocoles sanitaires stricts établis par les organisateurs; Et si le vaccin anti-Covid est efficace et qu'il existe des garanties de sécurité pour les athlètes et les spectateurs, les JO de Tokyo se dérouleront avec une plus grande liberté de mouvement.

Heureusement, la plupart des équipes sportives et des athlètes iraniens ont réussi à réaliser les concentrations prévues selon les protocoles sanitaires et ont commencé leur entraînement.

Cependant, nos athlètes, comme ceux d'autres pays, ont été confrontés à un retard dans les compétitions et l'entraînement, même si presque tous ont réussi à se préparer adéquatement et sont prêts à rejoindre les compétitions sportives de qualification et olympiques.

Depuis la semaine dernière, les équipes de lutte, de volleyball et autres spécialités participent aux concentrations préparatoires, et progressivement les athlètes d'autres disciplines se joindront.

Des programmes spécifiques ont été conçus pour chaque sport conformément aux politiques du Groupe de travail national sur le coronavirus, afin que les athlètes ne soient pas affectés par le coronavirus.

L'organisation tient de fréquentes réunions avec le ministre des Sports et le Comité national olympique, et les conditions physiques des athlètes sont constamment surveillées.

En conséquence, des décisions appropriées sont prises en fonction des informations produites quotidiennement pour le bien de la communauté sportive, a déclaré le président du Comité national olympique iranien, Seyed Reza Salehi Amiri.

