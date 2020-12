Iran: les revenus de l'industrie pétrochimique atteindront 25 milliards de dollars l'année prochaine (Ministre)

S'exprimant à l’occasion de la 38e semaine du Mouvement national de « La Sagesse et l’Espoir » au cours de laquelle trois projets pétrochimiques ont été inaugurés en présence du Président Hassan Rohani, Bijan Zanganeh a déclaré : En appliquant et en s'appuyant sur les politiques de l'économie de Résistance, de grandes réalisations ont été enregistrées et les rebonds de l'industrie pétrochimique sont l'une de ces réalisations remarquables mises en exploitation aujourd'hui. »

« Avec l'achèvement des projets en 2021, ce revenu atteindra 25 milliards de dollars, et en 2025, une fois les projets prévus et en cours achevés, nos revenus atteindront 37 milliards de dollars », a-t-il fait savoir.

Le ministre du Pétrole a déclaré : "Cette année (l’année civile iranienne qui finira vers la fin mars 2021), dans la continuité du deuxième rebond des projets de l'industrie pétrochimique, comme promis, 19 projets pétrochimiques avec un investissement de 11,4 milliards de dollars et une capacité de 25 millions de tonnes seront mis en service. »

