Sous menace de sanction, l’Iran s’est transformé en un immense atelier économique (Rohani)

S'exprimant lors de l'inauguration de projets pétrochimiques nationaux dans les trois provinces de l'Ilam, de l'Azerbaïdjan occidental et du Hamedan ce jeudi 24 décembre et à l'occasion de la 38e semaine du rebond de la production nationale, Hassan Rohani a ajouté : « Nous mettront tout notre possible pour atténuer et enrayer les sanctions. « Bien entendu, nous devons tous nous unir les efforts à cette fin ».

S’attardant sur le fait que les sanctions sont l’œuvre comolotiste conjointe du sionisme, des régimes rétrogrades régionaux et des extrémistes aux États-Unis, dont la conspiration doit être désamorcée, Hassan Rohani a poursuivi : « Nous devons agir pour ne pas laisser les projets cruels et illégaux qu’ils ont tramé contre la nation iranienne se poursuivre. Certes nous n’avons besoin de personne dans le monde pour avoir pitié de nous. »

«La levée des sanctions par les États-Unis signifie mettre fin aux crimes et aux actes inhumains», a insisté le Chef du pouvoir exécutif iranien.

Rohani a également promis de meilleurs jours aux Iraniens : « Je promets aux gens que d'ici la fin de cette année (civile) et l'année prochaine, nous verrons de meilleures conditions de subsistance, de santé, de production et que nous saurons désamorcer les sanctions jour après jour »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**