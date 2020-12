Le Chef de la diplomatie, Javad Zarif et le général de division Mohammad Baqeri félicitent les Chrétiens à l’occasion de Noël

Dans son message le très haut diplomate iranien félicite tous les chrétiens en Iran et dans le monde à l'occasion de la commémoration de la naissance du Christ (P) et de conclure avec des vœux à tous les adeptes partout dans le monde.

Mohammad Javad Zarif, Chef de la diplomatie iranienne (Photo d'archive)

« L'anniversaire du Christ (P), l'Esprit de Dieu, qui est vénéré par tous les musulmans comme un grand prophète, est une joyeuse occasion pour toute l'humanité », peut-on lire dans son message cité par le service de la presse du ministère.

Il a poursuivi le message en souhaitant à tous un très joyeux Noël et « des vacances heureuses, saines et paisibles ».

Sachez également que le général de division, Mohammad Baqeri, chef d'état-major général des forces armées iraniennes, a pour sa part adressé ce jeudi un message félicitant les commandants et hauts responsables militaires des pays chrétiens du monde pour la naissance de Jésus-Christ (P) et le début de 2021.

« Sans aucun doute, suivre les enseignements religieux du vénéré Jésus promet la paix, la justice, la sincérité et le salut pour l'humanité », a-t-il souligné.

Le général de division, Mohammad Baqeri (Photo d'archive)

Dans ce message de félicitation, le chef d'état-major général des forces armées iraniennes a souhaité le bien-être et le succès des commandants et des hauts responsables militaires des pays chrétiens et pour leurs peuples.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**