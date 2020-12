Le Président Rohani félicite les dirigeants mondiaux à l’occasion de la bienheureuse naissance de Jésus (P)

« Le monde d'aujourd'hui est confronté à de nombreuses crises sociales, culturelles, économiques et politiques. Il est nécessaire que les dirigeants des pays, à la lumière de leur volonté et de leurs efforts communs, et grâce à une coopération régionale et mondiale, travaillent plus dur pour surmonter les crises, ainsi que pour accélérer le processus de lutte contre le Coronavirus et le retour à la vie normale », a déclaré le Président Rohani.

« Jésus, le fils de Marie (PSL), est le prophète de Paix et de Réconciliation. Il est le porte-étendard de la Compassion et de l'Altruisme. On espère qu'aujourd'hui, les êtres humains, en particulier les adeptes de toutes les religions célestes, pourront suivre le chemin de l'excellence et de la perfection humaines en utilisant les nobles enseignements des prophètes divins et en emboitant le pas sur leur chemin et leur tradition », peut-on lire toujours dans son message.

Dans la dernière partie de son message aux dirigeants du monde, le Président a souhaité une année saine et prospère aux nations et à leurs gouvernements.

