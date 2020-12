Acier : l'Iran enregistre la plus forte croissance de sa production (Worldsteel)

« L'Iran a augmenté d'environ 13% au cours de la période, tandis que la production mondiale d'acier a chuté de 1,3% », rapport jeudi 24 décembre l’IRNA depuis les Relations publiques de l'Organisation nationale pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières d’Iran.

Selon le rapport de l'Association mondiale de l’acier : Du début janvier à la fin novembre 2020, l'Iran a produit 26 millions et 369 mille tonnes d'acier brut, la production à la même période l'année dernière (11 mois de 2019) était de 23 millions et 385 mille tonnes.

La World Steel Association, souvent abrégée en worldsteel, est l'organisme commercial international de l'industrie du fer et de l'acier. L'association est l'une des associations industrielles les plus importantes et les plus dynamiques au monde, avec des membres dans tous les grands pays producteurs d'acier. worldsteel représente les producteurs d'acier, les associations nationales et régionales de l'industrie sidérurgique et les instituts de recherche sur l'acier. Les membres représentent environ 85% de la production mondiale d'acier.

En outre, la quantité de production d'acier brut en Iran en novembre 2020 a augmenté de 14% par rapport au mois précédent (octobre) pour atteindre 2 millions 575 milliers de tonnes. Ce chiffre était de 2.256.000 tonnes à la même période en 2019.

