Le président du Parlement serbe affirme la politique inébranlable de son pays pour développer les relations avec l'Iran

Lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Iran à Belgrade, Rashid Hassanpour, il a ajouté: «Lorsque j'étais à la tête du ministère des Affaires étrangères, j'ai toujours soutenu le maintien et le développement de la coopération bilatérale et internationale. Je continuerai ce rôle dans mes nouvelles fonctions et responsabilités en renforçant la coopération parlementaire.»

Saluant le niveau actuel des relations, il a déclaré que les deux pays ont de nombreuses opportunités pour améliorer leurs relations, notamment dans les domaines économique et agricole.

Le responsable serbe a également apprécié les positions de principe de la République islamique d'Iran sur le soutien à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale des pays, y compris la Serbie, disant que le JCPOA est la plus grande victoire et réalisation diplomatique dans l’établissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Malheureusement, en se retirant de l'accord sur le nucléaire, l'administration Trump a éliminé tous ses effets positifs et les a remplacés par une grande crise.

L'ambassadeur iranien, pour sa part, lui a adressé les salutations chaleureuses du président du Majlis Mohammad Baqer Qalibaf et l'a invité à se rendre à Téhéran.

Décrivant les relations bilatérales comme se développant dans divers domaines, Hassanpour a déclaré que l'Iran se félicitait du renforcement de la coopération parlementaire qui ouvrira la voie à la promotion de collaborations dans d'autres domaines.

