Des écoliers iraniens ont remporté 44 médailles lors de deux événements scientifiques internationaux

Téhéran (IRNA) - Des écoliers iraniens ont remporté 44 médailles, dont 9 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 13 médailles de bronze à l'Olympiade internationale des sciences appliquées en Indonésie et 6 médailles d'argent et 7 médailles de bronze au Concours sud-coréen des sciences et de l'ingénierie 2020.

L'Olympiade internationale des sciences appliquées en Indonésie 2020 s'est tenue en ligne pendant 6 jours du 18 au 23 décembre avec la participation de différents pays. Les étudiants iraniens ont remporté 9 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 13 médailles de bronze à ce grand évènement scientifique. Le Concours sud-coréen de science et d'ingénierie 2020 s'est tenu du 12 au 14 décembre via des plates-formes virtuelles avec la participation de différents pays. Les étudiants iraniens ont remporté 6 médailles d'argent et 7 médailles de bronze dans cette compétition. Lors de ces deux événements internationaux, les écoliers et les lycéens iraniens ont présenté leurs projets dans divers domaines tels que la chimie, la médecine, la biologie, l'environnement, la technologie, les sciences humaines, la physique, etc. En raison de la pandémie du coronarienne, ces deux compétitions scientifiques se sont organisées virtuellement. Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench