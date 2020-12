Les entreprises iraniennes prêtes à entrer dans le marché du contenu halal de la région

Selon le rapport du samedi 26 décembre de l’IRNA depuis le Centre national du cyberespace, Amir Khorakian, vice-ministre iranien de la Culture, des Affaires sociales et des Affaires du Contenu au Centre national du cyberespace, a souligné le succès de l'Iran dans la conception et la production de diverses applications mobiles dans la région le qualifiant de « résultat positif et remarquable » en ce qui concerne les activités iraniennes dans le cyberspace.

« Puisque la croissance et le développement de ces programmes ont eu lieu à l'intérieur du pays, ils sont plus conformes à la culture iranienne et à l'identité islamique », a-t-il précisé.

Soulignant qu'il y a environ 130 millions de personnes parlant persan dans le monde, il a déclaré que cela pourrait offrir un grand marché pour les magasins iraniens.

« En raison des bonnes relations de l'Iran avec ses voisins musulmans et de la proximité culturelle de pays tels que l'Afghanistan, le Qatar, Oman, le Liban, l'Irak et la Syrie, avec l’Iran il existe un grand potentiel pour les magasins d'applications mobiles iraniens d'élargir le marché du contenu halal.

