L'Iran a exporté 1,2 milliard de dollars vers l'Afghanistan

D'après les statistiques de la Douane iranienne, plus de 177 700 tonnes de barres de fer et d'acier d'une valeur de plus de 72,6 millions de dollars ont été exportées vers l'Afghanistan au cours des 8 premiers mois de l'année 1399 (depuis avril 2020).

Des études de la Chambre de commerce de Téhéran montrent que la diversité des exportations iraniennes vers l'Afghanistan est beaucoup plus élevée que celle des autres pays et une grande part de ces exportations, concerne les produits non pétroliers.

Selon les données officielles sur les exportations iraniennes au cours des huit premiers mois de cette année (depuis avril 2020), plus de 21,4 millions de dollars de ciment blanc ont été exportés vers l'Afghanistan.

