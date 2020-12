Plus de 200 œuvres du Musée allemand de la mine de Bochum seront exposés au Musée national d'Iran

Les fournitures ont été apportées au Musée national d'Iran sous une protection appropriée après leur arrivée dans le pays via l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran le jeudi 17 décembre.

Munesan a expliqué, ajoutant que l'exposition présentera des pièces appartenant à 20 pays sur cinq continents.

Cette exposition sera la septième exposition internationale de pièces historiques et culturelles promue par le gouvernement de la prudence et de l'espoir, et son inauguration est prévue au début de la nouvelle année 2021 au Musée national.

«Nous essayons de maintenir nos activités culturelles, notamment au niveau international, malgré l'épidémie de coronavirus. Le Musée national et le musée minier de Bochum ont fait de leur mieux pour organiser une double exposition sur l'histoire de l'exploitation minière en Iran et dans le monde », a-t-il déclaré.

Munesan a finalement déclaré que l'organisation de ces événements culturels véhiculait un message prometteur pour le reste du monde face aux conditions difficiles actuelles, ajoutant: «Les interactions culturelles entre les différents musées mènent à une meilleure connaissance et à une plus grande amitié entre les nations, rendant les échanges culturels et artistiques plus fructueux et fructueux.»

