Coronavirus : Israël bloque l'accès des Palestiniens au vaccin

Application de la Convention de Genève de 1949, qui met l'accent sur la protection des biens et des citoyens et sur la fourniture de services éducatifs, sanitaires et culturels aux colons, C'est le devoir du régime d'occupation en vertu du droit international d'assurer les mêmes conditions aux Palestiniens », a expliqué l’expert.

Mais Israël se soustrait à sa responsabilité légale de fournir le vaccin contre le coronavirus aux palestiniens. Il n'y a pas d'État palestinien, de pouvoir à travers les accords d'Oslo uniquement sur papier, rien de plus; Parce qu'Israël arrête, détruit, tue et pille quand il le veut», a-t-il regretté.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**