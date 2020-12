L'Iran parmi les finalistes à accueillir la Coupe d'Asie 2027 (AFC)

Selon l'IRNA, les quatre fédérations membres, à savoir les fédérations de football d'Iran, d'Inde, du Qatar et d'Arabie saoudite, ont également soumis les livrets de programme sur les modalités de leurs projets respectifs préparés pour accueillir le tournoi dans les délais annoncés. Et pour la première fois, afin de servir les intérêts des supporters, des médias et de tous les actionnaires du football asiatique, cette institution sportive d’Asie a publié les informations des offres sur son site Internet.

La Coupe d'Asie 2023 sera accueillie par la Chine.

