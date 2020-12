Les trois Pouvoirs iraniens soulignent la nécessité d’endiguer et de briser les sanctions

Téhéran (IRNA) - La rencontre des Chefs des trois Pouvoirs (Exécutif, Judicaire et Législatif), était axée sur la stratégie de briser les sanctions et en endiguer les effets, le projet de loi du budget 1400 (l’année civile iranienne qui commence à partir de la fin mars) et les vaccins anti-Covid, a souligné lundi soir le Président de la République islamique d’Iran, Hassan Rouhani, avant d’indiquer que les trois parties s’entendent sur les trois questions et que leurs points de vue sur les méthodes envisagables sont proches les uns des autres.