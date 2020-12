Les jardins de fleurs de Mahallat à différentes saisons de l'année invitent également les voyageurs à voir l'une des plus belles créations de Dieu qu’est la fleur. Les fleurs coupées et les branches sont l'un des meilleurs souvenirs de cette terre.

Selon les statistiques, rien qu'au cours des trois premiers mois de cette année, notre pays a enregistré l'exportation de plus de 2 356 tonnes de fleurs et de plantes d'une valeur de 5 333 660 dollars, ce qui montre que les fleurs et les plantes iraniennes sont très demandées.

L'Irak, le Vietnam et l'Azerbaïdjan font partie des pays qui importent des fleurs et des plantes depuis l’Iran. Il convient de noter que l'Iran est le 17e producteur mondial de fleurs et de plantes, mais se classe 107e pour les exportations, ce qui redouble la nécessité de prêter attention à l'industrie du tourisme floral.

Le bel Iran a une position spéciale pour devenir un centre touristique majeur en raison de ses conditions géographiques particulières, de sa diversité climatique, de son histoire, de sa civilisation ancienne et d'autres atouts culturels.

