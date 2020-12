Le Château de Falak-ol-Aflak attend son inscription à l’Unesco

Falak-ol-Aflak est l'un des châteaux les plus magnifiques d'Iran. Il est situé au sommet d'une grande colline du même nom dans la ville de Khorramabad, province du Lorestan, en Iran. Ce splendide château remonte à l'époque sassanide. La forteresse Shapour-Khast ou Sabr-Khast, Dezbaz, le château de Khorramabad étaient les noms de ce château depuis sa construction il y a plus de 1800 ans.

La première structure du château est attribuée au règne de Sassanid Shapur I au siècle 3 après JC. Le château de Falak-ol-Aflak était d'une grande importance et des prisonniers romains y furent emprisonnés à l'époque sassanide.

Le château a été reconstruit sous le règne de Fath-Ali Shah qâdjâr et a été utilisé comme détachement militaire et prison politique à l'époque Qâdjâr. Ce château était le siège du gouvernement des Hasanawayhids et le trésorier de la dynastie Buyid au 4ème siècle de l'Hégire en raison de sa position stratégique.

Depuis le 6ème siècle de l'Hégire, lorsque la nouvelle ville de Khorramabad a été construite, le château est devenu également connu sous le nom de Khorramabad. Le nom de Falak-ol-Aflak aurait pu lui être donné dans la dynasie qâdjâr.

Considérant le fait que les douze tours ressemblent aux douze signes astrologiques du zodiaque céleste, le nom Falak-ol-Aflak peut en être dérivé. Falak-ol-Aflak signifie littéralement le «ciel des cieux».

Le château de Falak-ol-Aflak a une superficie de 5300 mètres carrés. Il y avait douze tours dans le château, seules huit d'entre elles sont restées. La hauteur du mur le plus haut de ce château est d'environ 22,5 mètres du sol.

La hauteur de toute la structure, y compris la colline, atteint jusqu'à 40 mètres au-dessus de la zone environnante.

Les matériaux utilisés dans la construction du château sont la pierre, la brique rouge, l'argile et le mortier, le plâtre et la chaux. Il y a quatre grandes salles, deux cours et chambres à l'intérieur du château. La porte d'entrée est placée sur la tour sud-ouest avec une hauteur de trois mètres et une largeur de dix mètres.

Il y a deux cours dans le château, la première est entourée de quatre tours dont deux sont situées au nord et au nord-ouest et les autres sont placées au sud et au sud-ouest.

Il y a un puits d'eau de 40 mètres de profondeur dans le coin nord-est de la première cour qui alimente l'eau des habitants du château. Le bain du château est également situé du côté nord de la première cour, près du puits.

La deuxième cour a une structure identique à la première cour. Il a quatre tours et aussi quatre grandes salles qui sont reliées entre elles.

L'un des points architecturaux étonnants de ce château est une voie d'évacuation en peau sur le côté sud et les voies souterraines du côté nord et est. Il y a aussi un laboratoire équipé et une grande bibliothèque à côté dans le château.

Il y a deux musées d'anthropologie et d'archéologie dans le château de Falak-ol-Aflak qui présentent magnifiquement les coutumes et les objets historiques de cette ancienne terre.

Certains des monuments historiques et des objets uniques de différentes périodes de la province du Lorestan ont été exposés dans le musée archéologique de ce château.

De nombreuses photographies petites et grandes et différentes traditions d'hommes et de femmes nomades vivant dans la région du Lorestan sont exposées dans le musée anthropologique.

Le château de Falak-ol-Aflak a été construit sur la colline afin que le vent puisse pénétrer dans le bâtiment et assécher ses fondations.

Le château est fait de différents matériaux comme la pierre et le bois qui sont vulnérables à l'humidité.

Il semble avoir été construit avec un système de déshumidification qui est l'une des merveilles du monde antique.

Sa beauté et sa merveilleuse architecture ont amené de nombreux experts à la nommer l'un des chefs-d'œuvre d'ingénierie et d'architecture du monde. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine national de l'Iran sous le numéro d'enregistrement 883.

Falak-ol-Aflak est sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant qu'exemple d'architecture persane.

Le meilleur moment pour visiter le château de Falak-ol-Aflak est de fin juin à fin septembre.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**