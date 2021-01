Iran: les produits de télécommunications de l'industrie de la défense «à la pointe de la technologie»

S'exprimant lors de la cérémonie inaugurale du complexe de production électronique et de télécommunications du ministère de la Défense ce jeudi, le général Bagheri a ajouté que les produits de télécommunications fabriqués dans l'industrie iranienne de la défense respectent les exigences des normes internationales de défense, fabriqués avec les technologies modernes du monde.

À l’ère de l’information d’aujourd’hui, la République islamique d’Iran a atteint les succès mondiaux en matière de défense de haute technologie de telle sorte que la plupart des équipements électroniques et de télécommunications nécessaires dans le pays sont fabriqués par des entreprises basées sur le savoir et des forces armées, a-t-il souligné.

L’inauguration du Complexe de production d’électronique et de télécommunications pourrait permettre de connecter les divers systèmes de combat du pays sur terre, mer et air d’une manière intégrée, a-t-il déclaré ajoutant: «Ces produits de communication et de télécommunications favoriseront certainement la qualité des batailles, le commandement et le contrôle.»

Le complexe de production électronique et de télécommunications du ministère de la Défense a été inauguré ce jeudi en présence du ministre de la Défense, le général de brigade Amir Hatami.

