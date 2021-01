Trump a une fois de plus démontré l'isolement de sa politique concernant l'accord nucléaire (diplomate iranien)

La proposition américaine de rétablir les embargos internationaux contre l'Iran a de nouveau été rejetée par le CSNU, a déclaré jeudi Baeidinejad sur son compte Twitter: «L'administration Trump a de nouveau été vaincue fin 2020», a-t-il ajouté.

«Les trois pays européens membres du JCPOA, les pays de l'Union européenne (UE), la Chine et la Russie, et les alliés occidentaux des États-Unis, ainsi que le Mouvement des pays non alignés ont voté à l'unanimité contre les propositions américaines», a-t-il déclaré.

La réunion de la 5e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé son opposition à la proposition de Trump dirigée contre l'Iran le dernier jour de 2020.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**