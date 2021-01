La communauté internationale devrait démasquer le vrai visage extrémiste américain (l’Ambassade d'Iran en France)

L'ambassade d’Iran en France a publié jeudi une déclaration à l'occasion de l'anniversaire du martyre du général Qassem Soleimani et a annoncé: L'assassinat de ce haut responsable iranien lors d'une visite officielle et porteur d'un message politique pour la paix est un exemple clair de terrorisme d'État, qui, en plus de violer tous les principes humains connus et les normes internationales, a poursuivi le sinistre objectif de créer une crise et la tension.

Rappelant les funérailles glorieuses et uniques du lieutenant-général Soleimani, l'ambassade d'Iran en France a déclaré: Ces funérailles ont été un chapitre d'or de gratitude et d'appréciation du peuple iranien et d'autres nations de la région pour ce pacifiste sans prétention et véritable et aujourd'hui plus que jamais, les services et les sacrifices qu'il a consentis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en la région est évidente pour le monde.

La déclaration a conclu: «On attend de la communauté internationale et des institutions internationales compétentes qu'elles démasquent le visage violent et extrémiste du gouvernement américain en toute transparence et en écartant les deux poids deux mesures, et condamnent l'acte terroriste ciblé de ce régime et tiennent responsables ceux qui en sont criminellement responsables».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**