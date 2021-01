Le commerce Iran-UEE atteint 1,4 milliard de dollars en 8 mois

En conséquence, la valeur commerciale de l’Iran avec les États membres de l’UEA a atteint 1,4 milliard de dollars du 21 mars au 22 novembre sans le pétrole brut, soit une baisse de 11% par rapport à la période correspondante de l’année dernière.

Environ 1,8 million de tonnes de marchandises non pétrolières, évaluées à 639 millions de dollars, ont été exportées vers les États membres de l'UEE au cours des huit premiers mois de l'année en cours, enregistrant une baisse de 20 et 6 pour cent respectivement en termes de volume et de valeur.

Les exportations de produits iraniens non pétroliers vers deux pays que sont la Russie et la Biélorussie ont enregistré une hausse considérable au cours de cette période, tant en volume qu'en valeur.

