Aventurisme américain dans le golfe Persique : l’Iran met en garde le Conseil de sécurité

Selon l'IRNA, dans une lettre adressée jeudi 31 décembre 2020 au Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général des Nations Unies, la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l’ONU a fait état de l’intensification des agissements militaires aventuristes américains dans le golfe Persique et la mer d'Oman, en particulier ces dernières semaines.

La lettre indique qu'en plus de dépêcher des armes avancées et hautement sophistiquées vers la région au cours des dernières semaines, les États-Unis ont également multiplié des actions militaires provocatrices ces derniers jours dont le survol d’un certain nombre de leurs bombardiers stratégiques à longue portée sur le ciel du golfe Persique.

« Parallèlement à ces agissements, les autorités américains ne cessent de répandre de fausses informations, de proférer des accusations sans fondement et de formuler des déclarations menaçantes et provocantes contre la République islamique d'Iran. Les agissements qui ont rendu encore plus tendue la situation sécuritaire dans cette région ultra sensible », avertit la lettre.

«Ces actions belligérantes, si on les contrôle pas, pourraient accroître les tensions à des niveaux alarmants, et il est clair que les États-Unis seront entièrement responsables de toutes les conséquences », peut-on lire toujours dans le texte.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, réagissant à certains médias américains qui répandent de fausses informations a déclaré : « La lâcheté d’assassiner les dirigeants étrangers est la monnaie courante dans la manière américano-sioniste. C’est une étiquette digne vous et non pas de l’Iran. »

Lire aussi: La lâcheté d’assassiner les dirigeants étrangers, est la monnaie courante américano-sioniste (Téhéran)