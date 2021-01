Le photographe iranien a remporté la médaille d'or du Cross-continental Circuit 2020

Selon le bureau de la Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP) en Iran, dans le Trans-continental Circuit qui s'est tenu simultanément dans trois salles en Allemagne, en Afrique du Sud et en Indonésie avec trois thèmes de couleur libre, monochrome libre et le sujet sportif, l'Iranien Ahmad Khatiri a remporté la médaille d'or de ce festival.

Lors de ce festival tenu sous les auspices de la Fédération internationale des arts photographiques (FIAP) et de la Photographic Society of America (PSA), des œuvres de photographes membres du Club Focus Photo (représentant de la FIAP en Iran), notamment Erfan Aghababaei, Ahmad Khatiri, Fatemeh Varpashti, Mir Ali Parandak, Ehsan Mortazavi et Amir Hossein Honarvar, ont été exposées.

"Ahmad Khatiri" Photographe iranien, membre officiel de l'Association des photographes iraniens et membre de la Fédération mondiale de l'art photographique (FIAP) avait auparavant remporté la Médaille d'or du Photojournalisme 2017 en Serbie, la Médaille d'or du Festival de la Roumanie, la Médaille d'or du Festival de Chypre, la Médaille d'argent du Festival de New Jersey, la Médaille de bronze du festival de Varna en Bulgarie et la Médaille de bronze du Festival de la Chine en 2014. Cet artiste iranien a également reçu le prix spécial du jury du Festival de la photographie en Italie 2020.

La Fédération internationale des arts photographiques (FIAP), la seule institution internationale dans le domaine de la photographie reconnue par l'UNESCO, est fondée en 1946.

La FIAP n'a qu'un seul bureau dans chaque pays. Cette institution internationale est représentée en Iran par le Club Focus Photo.

