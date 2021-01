Le président iranien nomme un nouvel ambassadeur auprès de l'UNESCO

Le président iranien Hassan Rouhani a nommé Ahmad Pakatchi en tant que nouvel ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ce samedi, 2 janvier.

Pakatchi est diplômé de l'Université de Téhéran avec un diplôme en histoire. Il est également professeur agrégé à l'Institut des sciences humaines et des études culturelles et spécialisé en études des religions et de la linguistique historique de l'Université Al-Farabi d'Almaty.

Rouhani a également apprécié les efforts consentis par l'ancien ambassadeur d'Iran auprès de l'UNESCO Ahmad Jalali dans une lettre séparée.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**