Le professeur Pakatchi nommé nouvel ambassadeur d'Iran auprès de l'UNESCO

Le 2 janvier 2020, le président iranien Hassan Rouhani a nommé Ahmad Pakatchi en tant que nouvel ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Pakatchi est diplômé de l'Histoire de l'Université de Téhéran. Il a également étudié la théologie et la linguistique historique à l'Université Farabi d'Almaty au Kazakhstan. Le Dr. Pakatchi est professeur agrégé à l'Institut des sciences humaines et des études culturelles.

Ce grand chercheur iranien a également enseigné à l'Université Farabi du Kazakhstan, à l'Université Imam Sadegh, à l'Université de Téhéran et à l'Université Allameh Tabatabaei.

Ahmad Pakatchi est l'auteur de plus de 20 livres, environ 150 articles dans des revues de recherche scientifique et 350 entrées de l'Encyclopédie Islamica. Ce spécialiste des sciences humaines et des études multidisciplinaires a déjà remporté de nombreux prix scientifiques et académiques notamment; le prix du livre de l'année Razavi (2013), le prix du livre de l'année de la République islamique d'Iran (2015) et le livre de l'année universitaire de l'université de Téhéran (la même année). Le nouvel Ambassadeur d'Iran à l'UNESCO a participé à plusieurs conférences internationales dans le monde entier. Il est membre de l'Association iranienne de la Sémiologie. Le Dr.Pakatchi maîtrise plusieurs langues y compris le français, l'arabe, l'anglais et le russe.

Rouhani a également apprécié les efforts consentis par l'ancien ambassadeur d'Iran auprès de l'UNESCO Ahmad Jalali dans une lettre séparée.

