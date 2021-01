Iran: un essor de 128% dans les investissements étrangers

D'après les statistiques du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, au cours des neuf premiers mois de cette année iranienne (avril-décembre 2020), 129 investissements étrangers d'une valeur de 4,384 milliards de dollars ont été approuvés dans tout le pays. Le volume des investissements étrangers dans les secteurs de l'industrie, des mines et du commerce est de 1,477 milliard de dollars.

Ce bilan montre un essor de 48% en termes de nombre et un essor de 128% en terme de valeur par rapport à la même période en 2019.

En terme de volume des investissements étrangers captés en Iran, la part de l'industrie est de 87,5%, la part de l'exploitation minière est de 5,7% et la part du commerce est de 6,8%.

Parmi les 104 cas d'investissements étrangers dans l'industrie, les mines et le commerce, 42 entreprises sont à 100% d'actionnaires étrangers, 51 entreprises fonctionnent sous forme de partenariat avec des partenaires nationaux et 11 entreprises sont sous forme de partenariat civil (BOT, BUY BACK et EPC).

Le plus grand volume d'investissement étranger au cours de ladite période a été dans les domaines de la production de produits chimiques, de la fabrication des postes de télévisions et des moyens de télécommunication, ainsi que dans le secteur des équipements d'impression et de publication.

En ce qui concerne la valeur des investissements étrangers approuvés, l'Allemagne, la Chine, la Turquie et le Royaume-Uni sont les quatre premiers pays investisseurs en Iran.

Quant à l'aspect quantitatif, l'Afghanistan a le plus grand nombre d'investissements en Iran avec 30 cas, suivi par la Chine, la Turquie et l'Inde.

Les provinces du Khuzestan, du Sistan et Baloutchistan, Téhéran, Kermanshah et Qazvin se classent respectivement de la première à la cinquième place en termes d'investissement étranger approuvé dans le pays.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench