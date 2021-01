Lutte anti-Covid : Téhéran et Moscou prêts à coopérer pour le vaccin

Selon le rapport du dimanche 3 janvier de l’IRNA, Kazem Jalali a déclaré dans une interview au journal russe Izvestia basé à Moscou que l'Iran et la Russie préparaient une réunion entre les ministres de la Santé des deux pays sur la coopération dans le domaine de la production de vaccins anti-Covid.

L'ambassadeur d'Iran à Moscou a rappelé : « Le Président de la République islamique d'Iran Hassan Rohani et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont insisté lors des conversations téléphoniques en avril et en octobre 2020 sur la coopération bilatérale dans le domaine de la production de vaccins anti-Covid et l'échange d'expériences sur ce plan».

