Khatibzadeh: les institutions iraniennes de sécurité et de défense conscientes des mouvements américains dans la région

Faisant référence aux récents mouvements américains dans la région, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré: "Les actions, les mouvements et les méfaits des États-Unis ne sont pas cachés à nos yeux et nos institutions de renseignement, de sécurité et de défense sont pleinement conscientes des mouvements apparemment américains dans la région et en Irak."

"Les messages nécessaires ont été transmis à Washington par divers canaux avec clarté et transparence. On a également dit aux pays de la région de ne pas tomber dans le piège des Américains.", a ajouté Saeid Khatibzadeh.

"Nous avons vu le rôle des alliés régionaux du régime sioniste dans la création de certaines tensions dans la région, notamment en Irak. Ils n'ont pas honte d'atteindre leurs objectifs par le sang des soldats américains.", a souligné le chef du Centre pour la diplomatie publique et médiatique du ministère iranien des Affaires étrangères.

"Nous suivons de près les mouvements des États-Unis et nous réagirons sérieusement, clairement et directement pour défendre notre intégrité et nos intérêts.", a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

