Textile-habillement: plus de 40 millions de dollars d’exportation iraniennes en 7 mois

Téhéran (IRNA)- Le vice-président de la Fédération iranienne pour la production et l'exportation de textiles et de vêtements a déclaré que, selon les statistiques officielles, des vêtements d'une valeur de plus de 40 millions de dollars ont été exportés au cours des sept derniers mois.

Majid Nami a ajouté, dans une interview avec un journaliste de l'IRNA, que les hommes d'affaires et les commerçants des pays voisins, notamment l'Irak, l'Afghanistan et l'Asie centrale, achètent des vêtements et les exportent vers leurs pays. Il a souligné que les exportations moyennes de vêtements au cours de la même période l'an dernier se sont élevées entre 50 et 60 millions de dollars. Les experts de l'industrie du vêtement s'attendent à une croissance de 30% des exportations de ces produits d'ici la fin de l'année iranienne en cours (se terminant le 20 mars 2021).

