L’Ambassadeur d'Iran en France souligne la nécessité de condamner l’acte terroriste contre le général iranien Qasem Soleimani

A l'occasion de l'anniversaire du Martyre du Gén #Soleimani, l'Ambassadeur Ghasemi a adressé des courriers à certains députés et sénateurs, ainsi que des membres de la société civile, du monde scientifique et des personnalités culturelles, intellectuelles et médiatiques.

L'Ambassadeur d'Iran rappelle dans son courrier, le terrorisme d'État des États-Unis qui ont assassiné l'une des personnalités qui avait réussi à lutter efficacement contre le terrorisme.

L’Ambassadeur d'Iran a évoque la nécessité pour la communauté mondiale et les institutions internationales de condamner cet acte terroriste contraire aux principes humains et aux normes internationales, et de traduire en justice les responsables et auteurs de ce crime.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**