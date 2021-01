Iran: la Justice appelle les citoyens lésés par les actions américaines à intenter une action judiciaire contre les USA

Gholam-Hossein Esmaili s’exprimant lors d'une conférence de presse mardi janvier à Téhéran a déclaré : « Le crime fait partie de la nature des hommes d'État américains et cela en différentes époques. Les criminels américains dans divers pays du monde, en particulier au Moyen-Orient et dans les pays islamiques, y compris l'Iran, ont commis à travers l'histoire de nombreux crimes. »

Un porte-parole du pouvoir judiciaire a ajouté : « Une affaire concernait un certain nombre de familles des martyrs de l'incident terroriste de Chabahar (sud) qui avaient intenté une action en justice contre le gouvernement américain. L'affaire a été entendue au tribunal et le gouvernement américain a été condamné à payer 1 milliard de dollars de dommages et intérêts destinés à compenser les familles touchées.

Cette autorité judiciaire a poursuivi : « Dans un autre cas, 14 personnes victimes des actes criminels américains ont réclamé une compensation au gouvernement américain. Dans ce cas également, dans le cadre d'un procès, un montant d’un milliard de dollars a été prononcé par la Justice.

