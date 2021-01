Aucun investisseur en Iran ne doit se sentir en insécurité (Rohani)

« Éliminer les raisons de la sortie de capitaux du pays et aider à attirer les capitaux étrangers sont deux étapes fondamentales du développement durable et du renforcement de l'économie nationale », a déclaré mardi 5 janvier Hassan Rohani.

« L'objectif de l'ennemi d'imposer les sanctions est de saper les investissements liés au développement des infrastructures et aux progrès du pays », a prévenu Hassan Rohani.

« A cette fin le gouvernement a toujours essayé d'attirer des capitaux en réformant les lois, en supprimant les réglementations lourdes et en réduisant efficacement les coûts bureaucratiques et les charges administratives nuisibles, manière de désamorcer les effets néfastes des sanctions et de réaliser le bond en avant dans la production et la promotion d'indicateurs d'une économie résiliente », a encore déclaré le Président.

Le gouvernement iranien apporte son soutien spécifique aux investisseurs nationaux et étrangers qui investissent dans l'économie productive et a prévu à cette fin des mesures d’encouragement et de protection afin d’assurer la sécurité et la rentabilité du capital investi.

Attirer les investissements étrangers est depuis toujours un moyen efficace pour les pays en développement de stimuler leur économie et d’augmenter leur croissance économique. La mise en place d’un environnement juridique favorable par le gouvernement est un des critères essentiels pour rendre un pays plus attractif aux investisseurs étrangers en régulant les différentes phases de ces investissements.

