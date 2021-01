Cinéma Courts Métrages : trois prix pour les films iraniens depuis l’Italie et la Chine

Le court métrage iranien « Meilleur que Neil Armstrong » dans sa dernière apparition internationale a remporté la statuette du meilleur tournage et du meilleur réalisateur lors de la sixième édition du Festival Via Dei Corti en Italie.

Tenu chaque année en novembre en Italie, le Festival a été retardé d'un mois cette année en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Coronavirus.

Le film raconte l’histoire de quatre enfants qui prévoient d'explorer la Terre Rouge après avoir voyagé sur la lune et vaincu un dangereux serpent.

Alireza Qasemi est l'auteur et le réalisateur du film et Hassan Najarian et Mohammad Reza Mesbah en sont co-producteur.

Le court métrage « Zen » réalisé par l’Iranien Mohammad Reza Golpour a également été sélectionné comme meilleur court métrage dramatique au 11e Festival international du court métrage des Nouveaux Médias de Chine.

Le festival d'art s'est tenu à Shenzhen, en Chine, avec la participation de nombreux cinéastes de divers coins du monde.

