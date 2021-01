Webinaire du Centre franco-iranien : La société iranienne d'aujourd'hui, entre tradition et modernité

Le Centre franco-iranien basé à Paris organise un Webinaire intéressent via l’application Zoom sur « la société iranienne d’aujourd’hui ».

Cet événement aura lieu en direct jeudi 28 janvier 2021 soit le 9 Bahman 1399 du calendrier iranien à 18h00 heur de Paris. Le thème principal de cet événement sera « La société iranienne d'aujourd'hui, entre tradition et modernité ». Les intervenants s’exprimeront sur le sujet et seront invités à débattre.

Les 4 intervenants seront Farhad Heshmati, Hématologue, Immunologue à l’Hopital Cochin, il exerce de nombreuses responsabilités au sein de plusieurs associations : Vice-président du « Conseil National Professionnel de Vigilance et Thérapeutique Transfusionneles, Tissulaire et Cellulaires », et Président de la « Société Française d’Hémaphérèse », Mohsen Mottaghi, Docteur en sociologie de l’EHESS, spécialiste du champ intellectuel en l’Iran, auteur de « La pensée chiite contemporaine à l’épreuve de la Révolution islamique » aux éditions de l’Harmattan, Nahid Karshenas, Responsable du département Digital Manufacturing au sein de l’entreprise Nidec-PSA Emotors depuis 2018. Arrivée en France en 1990, elle a fait ses études supérieures en Electronique et en Automatisme à l’université de Montpellier II, Sébastien Regnault, Docteur en gestion, Chercheur assosié au laboratoire CNRS « gestion et société », il a séjourné près de dix ans en Iran, où il continue à enseigner.

Le modérateur en sera Jean-Claude Voisin qui animera des discussions de groupe. Il est Docteur en Histoire et Archéologie, ancien directeur de l’Institut Français de Téhéran, co-fondateur du magazine ParisTéhéran, animateur du cycle « Comprendre l’Iran » au sein de l’Université Ouverture de Franche-Comté, spécialiste des questions de Civilisation iranienne au sein du Centre Franco-iranien.

Pour s'inscrire : contact@france-iran.org

