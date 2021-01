Les récentes évolutions aux États-Unis sont le « visage sans retouche »du système américain

S’exprimant sur sa page Instagram, Mahmoud Vaezi, a ajouté : « Cette fraude électorale (que le Président sortant tente de prouver), ces émeutes de rue et cette attaque contre le Capitole, qui a perturbé une séance officielle plénière du Congrès, est l'un des héritages laissé par Trump à l’échelle intérieure. »

« Au cours des quatre dernières années, les politiques destructrices et erronées de l'administration Trump, en plus de donner suite au déclin des États-Unis, ont provoqué l'insécurité et l'instabilité politiques et économiques dans le monde », déplore M.Vaezi.

« Le jour où Trump s'est retiré unilatéralement du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et d'autres traités internationaux, le jour où il a imposé illégalement des sanctions à notre peuple avec un maximum de pression et sa guerre économique, et le jour où il a lâchement tué en martyr le général Soleimani, nous avons averti et cela à maintes reprises qu'il piétine le prestige du gouvernement US et celui des Etats-Unis et qu’il signe la fin de sa vie politique », insiste le chef du bureau du Président Rohani .

Mahmoud Vaezi a espéré que ces évolutions serviront de leçons pour la future administration américaine.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**