Iran : inscription des pétroglyphes de Teimareh sur la Liste du patrimoine mondial

Ali Machhadi, chargé des Relations publiques de la Direction générale du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat de la province de Markazi, a ajouté jeudi : « Les deux provinces de Markazi et Ispahan coopèreront à cet égard.

Il a déclaré: « Vu le fait que ces pétroglyphes historiques sont dispersées sur une vaste étendue et qu'un grand nombre de ces surfaces rocheuses historiques sont situés dans une région reliant les trois provinces voisines à savoir Ispahan, Markazi et Lorestan, l'interaction et la coopération entre les unités de protection de ces provinces pour protéger ces œuvres de valeur s’avère très important. »

Selon cette autorité cette idée pour protéger la région historique fait penser à la réserve nationale historico-artistique de Goboustan de l’Azerbaïdjan à environ 65 km au sud-ouest de Bakou, fondée en 1966 pour préserver et protéger l'art rupestre de la région ainsi que les volcans de boue et les monolithes appelés « gaval dash ». C'est la réserve la plus visitée d'Azerbaïdjan.

Elle abrite environ 600 000 peintures rupestres représentant des hommes, des batailles, des danses, des bateaux, des guerriers armés de lances, des combats de taureaux, des bateaux chargés de soldats, des caravanes de chameaux, le soleil et les étoiles, etc. Les dessins sont vieux de 5 000 à 20 000 ans et sont enregistré au patrimoine mondial.

